وفاة طفل غرقا في حمام سباحة بالعياط

لقى طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأحد حمامات السباحة أثناء تنزهه في منطقة العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة.

الأدلة الجنائية تعاين مكان الحادث

وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي ندبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل وإعداد تقرير مفصل بحالته، واستدعت أسرة الطفل لسماع أقوالهم، وتم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم في حادث غرق الطفل، واستدعت عدداً من المسؤولين والقائمين على حمام السباحة لسماع ما لديهم في واقعة الغرق.

النيابة تفحص تراخيص حمام السباحة

كما أمرت بفحص التراخيص والأوراق الخاصة بالمكان للتأكد من سلامتها، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف غموض وملابسات الواقعة وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.