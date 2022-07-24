القصة الكاملة لمقتل شخصين داخل أرض زراعية بالهرم.. السر في المخدرات

داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة الهرم، عثر الأهالي على جثتين بهما إصابات، فأصاب الجميع حالة من الصدمة خاصة بعدما تأكدوا أن المجني عليهما فارقا الحياة، فقاموا بإبلاغ رجال الشرطة الذين انتقلوا على الفور إلى المكان وقام رجال الشرطة بفحص البلاغ.

شهود العيان يروون الواقعة

ناقش رجال الشرطة، شهود العيان الموجودين في قطعة الأرض الزراعية في الهرم، وأجروا تحرياتهم في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وبعد ساعات تمكنوا من كشف غموض الواقعة وكواليس ما حدث وأسباب قتل الضحايا ودافع المتهم على ارتكابها.

وتوصلت جهود رجال الشرطة في الواقعة، إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة وأن القاتل قام بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحد الضحايا وأثناء قيام الضحية بمحاولة منعه، تعدى عليه بـ«حجر»؛ مما أودى بحياته، وفي تلك اللحظة شاهده الضحية الثاني الذي بدوره حاول منع القاتل من أخذ الدراجة، فتعدى عليه هو الآخر بـ«حجر» ولقي مصرعه أيضًا في الحال.

ضبط المتهم

لم يمر سوى ساعات قليلة على ارتكاب المتهم لجريمته حتى تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بتفاصيل جريمته وقتله الأثنين، كما أن المتهم أرشد عن الدراجة المسروقة واعترف أنه مدمن للمواد المخدرة، وناظرت جهات التحقيق جثث الضحايا وأمرت بنقلهما إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.