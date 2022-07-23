حكاية لعبة تسببت في وفاة طفل بالقاهرة: «شنق نفسه بحبل»

واقعة مأساوية شهدتها منطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، لطفل عمره حوالي 10 أعوام، تخلص من حياته داخل غرفته بالمنزل أثناء لهوه مع شقيقته، لتُصاب أسرة الطفل بحالة من الفزع والندم على تركهما يلعبان بمفردهما داخل الغرفة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة تخلص طفل من حياته بغرفته بمنطقة دار السلام، منذ بدايتها باللعب مع شقيقته، وحتى الاستماع إلى أقوال أسرته والتصريح بدفن جثمانه.

بداية الواقعة.. الطفل يلعب مع شقيقته داخل غرفة منزلهما

في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة وداخل شقتهم السكنية، تركت الأسرة الطفل «سوداني الجنسية» الذي يبلغ من العمر 10 سنوات يلعب داخل غرفته برفقة شقيقته الأخرى التي كانت تلعب معه، ولكن الطفل وبشكل مفاجئ استخدم الطفل حبلاً كان موجوداً داخل الغرفة في اللعب وربطه حول عنقه، ليختنق الطفل ويسقط أرضًا لافظًا أنفاسه الأخيرة.

قسم شرطة دار السلام يتلقى بلاغًا بالواقعة

وفور حدوث الواقعة تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغًا يُفيد بوفاة طفل شنقًا داخل غرفة منزله في دائرة قسم الشرطة، وبعد الانتقال عثروا بالفعل على جثمان الطفل صاحب الـ 10 سنوات، والذي يحمل الجنسية السودانية، وبعد الفحص اتضح وجود حبل حول عنق الطفل، مع عدم ظهور أية إصابات ظاهرية.

نقل جثمان الطفل إلى مشرحة زينهم

وبعد الواقعة جرى نقل جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة زينهم، وذلك تحت تصرف النيابة العامة التي قررت من جانبها انتداب الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية لتوضيح سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، والتصريح بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة إلى طلبها استدعاء أفراد أسرة الطفل من أجل سماع أقوالهم حول الواقعة.

التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل

وكشفت تحريات المباحث عن عدم وجود أي شبهة جنائية في واقعة وفاة الطفل، وأكدت أنه توفى أثناء لعبه ولهوه مع شقيقته ليربط حبلا حول رقبته، ولفظ وقتها أنفاسه الأخيرة، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.