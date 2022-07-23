دخول متحف جمال عبدالناصر اليوم بالمجان احتفالا بذكرى ثورة يوليو

تحتفل وزارة الثقافة اليوم بالذكرى الـ 70 على قيام ثورة يوليو المجدية، بتقديم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية في مختلف مواقعها، وقررت الوزارة استقبال زوار متحف الرئيس جمال عبدالناصر الكائن بمنشية البكري مجانا اليوم احتفالا بهذه المناسبة.

متحف جمال عبدالناصر

وأضافت سهى حسني، مديرة متحف جمال عبدالناصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المتحف يستقبل الزوار يوميًا من التاسعة صباحًا إلى الثالثة بعد الظهر، مجانا اليوم بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة ليتمكن الزوار من مشاهدة مقتنيات والمتحف والمتعلقات الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن قُرب.

وأضافت: تعتبر زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، أحد الطقوس التي يحرص محبو الرئيس الأسبق على القيام بها خلال إحياء ذكرى ثورة يوليو، بجانب ذكرى يوم ميلاد جمال عبد الناصر في 15 يناير من كل عام ، وكذلك 28 سبتمبر الذي يوافق ذكرى رحيله.

مقتنيات متحف جمال عبدالناصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح متحف جمال عبدالناصر يوم 28 سبتمبر 2016، تزامنًا مع الذكرى الـ 46 لوفاة الرئيس الراحل، وتعتمد فكرة المتحف على ثلاثة محاور تختلف باختلاف محتوى العرض ولذلك فإن طبيعة المعروضات هي أساس تقسيم السيناريو وبحيث تقسم الزيارة إلي ثلاث جولات متحفية تعرض كل منها جانبا من جوانب حياة الرئيس عبد الناصر.

وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، يشمل المعرض 3 مسارات: الأول بيت الزعيم، ويمثل جزء من البيت، ويشمل المسار الثاني أحداث تنتسب إلى صانعها، ويبدأ المسار بالدور الأرضي بتمهيد عن وضع مصر قبل ثورة يوليو 1952، فيما يتضمن المسار الثالث مقتنيات تؤرخ لصاحبها، تعتمد على عرض مجموعة مقتنيات الرئيس كالأوسمة والنياشين.

احتفالية وطنية في دار الأوبرا

وفي إطار الاحتفالات الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة تنظم دار الاوبرا المصرية احتفالية وطنية بمناسبة ويُحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال أطفال الأوبرا، تحت إشراف وتدريب سهير حسين وقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة مساء اليوم على مسرح النافورة .