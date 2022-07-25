طرق وإجراءات الحصول على خدمات المياه.. توصيل عداد وغلق مؤقت وفتح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن بعض الخدمات وكيفية الحصول عليها بشأن مياه الشرب وعدادات المياه وكيفية غلق المياه مؤقتا، وإعادة فتح المياه، حيث تقدم بوابة الخدمات العامة خدماتها للمواطنين بتوضيح خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، ومنها ما يلي:

أولا: طلب غلق المياه مؤقتا

المستندات المطلوبة:

- الرقم القومي

- إيصال مياه

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات طالب الخدمة

- التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة

- طلب غلق المياه مؤقتا

- يتم غلق المياه في الوقت المحدد

ثانيا: طلب توصيل عداد مياه دائم

المستندات المطلوبة:

- صورة البطاقة

- صورة عقد الملكية

-إيصال كهرباء

- إيصال مياه للعقار

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات طالب الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- استلام الخدمة.

ثالثا: طلب إعادة فتح المياه

المستندات المطلوبة

- الرقم القومي

- آخر إيصال مياه

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات طالب الخدمة

- التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة

- يتم إعادة فتح المياه في الوقت المحدد

رابعا: طلب توصيل عداد مياه إنشائي (بالمدن الجديدة)

المستندات المطلوبة:

- صورة من تحقيق الشخصية

- صورة من محضر الاستلام

- صورة خطاب التخصيص

- صورة الوكيل

- صورة رخصة البناء

- إيصال سداد مرافق

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات طالب الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)