فصول مياه الشرب والصرف الصحي 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للالتحاق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج والملحقة بمدرسة قنا الزراعية بالصالحية في الفترة من 6 يوليو الجاري إلى 28 من نفس الشهر، بمجموع درجات في الشهادة الإعدادية لا يقل عن 274 درجة على أن يتم تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيًا.

شروط الالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت شركة مياه الشرب عن الشروط الواجب توافرها للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بنظام التعليم والتدريب المزدوج، وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة لعام 2021-2022.

- أن يكون الطالب في نطاق محافظات «قنا - الأقصر - سوهاج - أسيوط».

- يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 274 درجة.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلى الشخصية التي تُعقد بالمدرسة.

- أن يكون الطالب لائق طبيًا.

- ألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 عامًا.

الأوراق المطلوبة للالتحاق

وحددت الشركة، الأوراق المطلوبة للالتحاق بفصول مياه الشرب وهي كالآتي:

- صورة الشهاد الإعدادية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

تخصصات فصول مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وكشفت الشركة عن التخصصات التي سيتم دراستها بالفصول، وهي كالآتي:

- فني شبكات مياه الشرب.

- فني محطات وشبكات الصرف الصحي.