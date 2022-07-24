الزراعة: تطوير تقاوي المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل في مشروع محلي لإنتاج الخضروات والفاكهة، وذلك من خلال امتلاك مصر لأصول وراثية لهذه الأصناف، حيث تعمل الوزارة على تطوير التقاوي للمحاصيل الزراعية المختلفة من خضر وفاكهة، وحتى المحاصيل الاستراتيجية، من أجل الحصول على إنتاج أعلى للمحاصيل في مواسم الحصاد، ولكي تتحمل المحاصيل الظروف المناخية بالإضافة إلى سرعة الإنتاج والنمو للمنتج الزراعي.

وزارة الزراعة تأمن المحاصيل سواء بكميات المخزون الاستراتيجي أو بزيادة الرقعة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة قناة «تن»، أنه فيما يخص المحاصيل الأساسية للدولة المصرية، فقد قامت وزارة الزراعة بتأمين تلك المحاصيل سواء بكميات المخزون الاستراتيجي أو بزيادة الرقعة الزراعية في سيناء وتوشكى لزيادة نسب الإنتاج المحلي.

وزارة الزراعة قامت بزيادة جرعة التطعيمات لدعم مناعة الماشية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أنه قد تمت إضافة طرق زراعية حديثة مثل زراعة المصاطب التي تساعد في زيادة الإنتاج والجودة للمحاصيل، موضحا أنه فيما يخص تطعيمات الحمى القلاعية فإن وزارة الزراعة قامت بزيادة جرعة التطعيمات لزيادة مناعة الماشية ضد الأمراض.