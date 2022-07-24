بدائل الثانوية العامة 2022 لطلاب الإعدادية.. 30 يوليو آخر موعد للتقديم

بدائل الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من جانب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، الراغبين في عدم الالتحاق بالثانوية العامة، وخاصة بعد ظهور تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج ومراكز التميز.

بدائل الثانوية العامة 2022.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أفضل بدائل الثانوية العامة 2022، فهي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيق المعايير الدولية حصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، يتمّ تدريب الطلاب عملياً بمصانع شركات الشريك الصناعي.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً، وتتيح فرص لتعيين الخريجين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومنح مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، التقديم للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ومدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي الجديد 2022-2023، علي الموقع الرسمي للوزارة بوابة مركز المعلومات، مؤكّدة أنَّ آخر موعد للتقديم يوم 30 يوليو الجاري، وفقاً لتنسيق كل مدرسة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة السالم للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية.

-مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكسفاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.