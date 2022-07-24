تنسيق مدارس السياحة والفنادق الحكومية بالقاهرة.. الحد الأدنى 180 درجة

تنسيق مدارس السياحة والفنادق الحكومية بالقاهرة، من أكثر الكلمات بحثا عبر جوجل، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للالتحاق بمدارس التعليم الفني الفندقي للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي، أنّه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة بعد موافقة مدير المديرية.

تنسيق مدارس السياحة والفنادق الحكومية بالقاهرة

- المدارس الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية رسمية 220 درجة.

- فصول الفترة المسائية بالمدارس الفندقية «خدمات»، 160 درجة.

- تجاري وفندقي خاص مع مراعاة الكثافة 140 درجة.

فصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات

- مدرسة العباسية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية «الوايلي إعدادية عامة بمجموع 205 درجات».

- مدرسة الدرب الأحمر للشؤون الفندقية والخدمات السياحية وسط القاهرة إعدادية مهنية «مجال صناعات غذائية»، بمجموع 205 درجات.

ثانوي تجاري وفندقي

- مدرسة شبرا الفندقية الثانوية (مطابخ ومطاعم واشراف) منطقة إدارة الساحل الحد الأدني 2022 درجة.

- مدرسة الزيتون التجارية وجبات سريعة إدارة الزيتون وجبات سريعة الحد الأدنى 180 درجة.

- مدرسة عابدين التجارية وجبات سريعة إدارة عابدين الحد الأدنى 180 درجة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنّه سيتم الإعلان عن بدء التقديم الإلكتروني للمرحلة الأولى من التنسيق للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، وسيتم نشر التعليمات بالمدارس لتوعية الطلاب ببدء عملية التسجيل الإلكتروني.

- الحد الأدنى للقبول نظام الخدمات صناعي 170 للشعب «الكهربية، الميكانيكية، التبريد، التكييف، والسيارات».

- الحد الأدنى للقبول نظام الخدمات صناعي 145 لباقي الشعب.

- فصول كهرباء مصر الملحقة على المدارس الصناعية 240.

- فصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية 170 للإعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.