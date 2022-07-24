وصول المتهمين في قضية «كفن عين شمس» لحضور جلسة محاكمتهم

وصل 35 متهما من أفراد عائلة الميرغني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، قبل قليل، إلى محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، لحضور جلسة محاكمتهم.

خطف وبلطجة

وفي وقت سابق، تسلّمت النيابة العامة، تحريات المباحث التي أجريت بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، وأسندت النيابة العامة الذين ظهروا في الفيديو عدّة اتهامات، منها الخطف والبلطجة واستعراض القوة.

جلسة صلح

وأوضحت النيابة العامة، أنّ المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الحالي لعمل الصلح بين الطرفين.

وقبل حدوث واقعة فيديو الكفن، اتفق عدد من الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين في يوم 9 مايو، وفي هذا اليوم اتجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْر وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بالإيذاء، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون 3 أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى 3 من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.