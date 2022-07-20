الرئيس الأوكراني: إنشاء لجنة للإشراف على استخدام الأسلحة الغربية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سينشئ لجنة للإشراف على استخدام الأسلحة الغربية، التي تلقتها أوكرانيا من عدة دول منذ بدء العملية العكسرية الروسية في فبراير الماضي وحتى الآن، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

دعم القوة الجوية الأوكرانية

وكان تشارلز كيو براون، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، أعلن منذ قليل أنه يعمل وحلفاؤه من الغرب على مساعدة أوكرانيا لبناء قوة جوية عسكرية تساعدها في صد الحرب الروسية ضدها.

المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتجاوز الـ4.5 مليار دولار

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، أعلن من قبل أن حزمة المساعدة العسكرية التي تم تقديمها إلى أوكرانيا من قبل الغرب تجاوزت 4.5 مليار دولار.