مصدر: بلطجي اعتدى على رئيس حي الأميرية أثناء أداء عمله وأصابه بـ10 غرز

كشف مصدر في محافظة القاهرة، أن اللواء محمد الغزاي رئيس حي الأميرية بصحة جيدة، بعدما تعرض صباح اليوم لواقعة اعتداء تسببت في نقله على الفور إلى مستشفى الزيتون التخصصي، وإجراء خياطة لـ 10 غرز له، حيث تلقى العلاج اللازم، ومن المقرر خروجه من المستشفى بعد قليل بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الأشاعات والتحاليل المطلوبة.

ملابسات واقعة الاعتداء

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن جهات التحقيق تجري التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، وكيفية تعرض رئيس حي الأميرية لاعتداء، ومن يقف وراء ذلك، مشيرا إلى أنه يتردد أن المعتدي بلطجي.

وأضاف المصدر، أن عددا من قيادات المحافظة توجهوا إلى المستشفى للاطمئنان على سلامة اللواء محمد الغزاوي، وعلى رأسهم الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء محمد المجبر رئيس حي الزيتون، واللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة.

محاولة اعتداء على رئيس حي عين شمس

يذكر أن رئيس حي عين شمس السابق اللواء ماهر هاشم تعرض لواقعة اعتداء سابقة، أثناء أداء مهام عمله داخل نطاق الحي منذ شهور، وأحيلت الواقعة إلى المحاكمة بعدما تم تحديد المتهمين وضبطهم في دائرة الحي.