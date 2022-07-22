قرار هام من «المالية» بشأن صرف مرتبات الموظفين في يوليو 2022

يبدأ صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الأداري للدولة، بعد أيام قليلة، عبر شبكة البنوك العاملة في السوق المصري، ولأول مرة سيتم صرف المرتبات لأكثر من 75% من العاملين بالدولة، عبر بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، بحسب ما أكدته وزارة المالية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هناك عددا من المزايا توفرها بطاقة الدفع الوطنية ميزة، حيث تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

خدمة الراتب المقدم لمدة 6 أشهر

ولأول مرة أيضا تتيح بطاقة الدفع الوطنية ميزة، خدمة الراتب المقدم، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، مجانا.

سحب المرتبات عبر البنوك العاملة في السوق المصري

وبحسب وزارة المالية، تيتح بطاقة ميزة، إمكانية سحب المرتبات عبر البنوك العاملة في السوق المصري بما فيها بنك مصر، البنك الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك العربى الأفريقي الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك القاهرة، بنك المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجارى الدولي، والهيئة القومية للبريد، ولا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة، كما تم الانتهاء من تحويل 4.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى البطاقات الحكومية «ميزة» بنسبة 98%.

واشارت الوزارة، إلى أنه في حالة فقدان البطاقات الحكومية ميزة يتم التواصل مع البنك الذي أصدرها، لاستخراج «بدل فاقد»، وفي حالة عدم الحصول على البطاقة الحكومية ميزة حتى الآن يتم التواصل مع الوحدة الحسابية التابع لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها على الفور.