لو فلوسك خلصت في العيد.. اعرف مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022

يتسائل الكثير من المواطنين والموظفين العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، حيث يشكو البعض من نفاذ مرتب الشهر الماضي بسبب عيد الأضحى المبارك، إذ تحتاج تلك المناسبات إلى صرف أموال كثيرة لتلبية احتياجات المنزل من متطلبات الحياة، ما جعل وزارة المالية تعلن عن الموعد المخصص لصرف رواتب العاملين في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة والتي من المقرر أن تبدأ خلال ساعات قليلة.

تستعرض «الوطن»، من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 للموظفين العاملين في الدولة، وفق بيان وزارة المالية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 24 يوليو الجاري، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء بشكل يومي ومستمر، حيث جاءت كالتالي:

الأحد الموافق 24 يوليو

حددت وزارة المالية عدد من الوزارت والجهات المختلفة التي يتم صرف مرتبات شهر يوليو من عام 2022، لتتمثل في الآتي:

- الوزارات: يتم صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 24 يوليو للموظفين العاملين بوزارات «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الغنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: كما يتم صرف المرتبات للموظفين العاملين بمديريات الخدمات بالمحافظات «الشئون الصحية، التضامن، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

- هيئات مستقلة: تتمثل في «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الغنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

الإثنين الموافق 25 يوليو

- الوزارات: يتم صرف المرتبات للموظفين العاملين في الدولة يوم الإثنين الموافق 25 يوليو بوزارات «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، اتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

- مديريات الخدمات: وتتمثل المديريات في «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة».

- هيئات مستقلة: كما يتم صرف المرتبات لهذ الهيئات «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى».

وأوضحت وزارة المالية في بيانها أنه يستمر صرف المرتبات لجميع الوزارات والجهات المختلفة على مدار أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافق 26 و 27 و 28 يوليو من عام 2022.