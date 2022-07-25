حظك اليوم برج العذراء الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وضع معاكس وانتباه لخطوات مع ضرورة الحفاظ على استقلاليتك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعتها وحظك اليوم الاثنين 25 يوليو 2022 على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج العذراء، الذي يمتلك الكثير من الصبر والتحمل والقوة وحس المسؤولية العالي، ويعرف كيف يتصرف في العديد من الأمور.

وبحسب خبراء الفلك، فإن هناك عدد من الأعلام والشخصيات العامة تنتمي لـ برج العذراء ومن بين هؤلاء المشاهير الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

واليوم الاثنين 25 يوليو، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء على الجانب المهني والاجتماعي، القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه في خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وفي الجانب العاطفي والعائلي، تنصحك الأفلاك بأن هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك