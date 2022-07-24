حظك اليوم برج الدلو الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

الكرم من أهم صفات مواليد برج الدلو، كما أنه من الشخصيات التي تساعد كل من يحتاج سواء في يعرفهم أم لا، فهو صادق مع نفسه قبل الآخرين، فهو من الشخصيات العقلانية التي تقوم بتحكيم التفكير المنطقي وليس القائم على المشاعر فقط.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج وتأثيرها على حالة الإنسان، لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر بمنزلك الخامس يعدك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه بالرغم التشوش، الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.