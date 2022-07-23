حظك اليوم برج العذراء السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تحذيرات شديدة اللهجة تكشف عنها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج العذراء، الذي يعشق ويقدس الاستقلالية والاعتماد على الذات، فهو غير قادر على الاعتماد على الآخرين، لذلك يحاول دائمًا الخروج إلى سوق العمل في وقت مبكر.

ووفق حسابات الفلك، هناك الكثير من المشاهير ممن ينتمون لـ برج العذراء لعل أبرزهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج، فقد تجدهم يميلون إلي الحلول غير التقليدية والمبتكرة.

واليوم السبت 23 يوليو الجاري، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج العذراء المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء بالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، إن القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه لخطواتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وعاطفيًا واجتماعيًا اليوم السبت 23 يوليو، هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.