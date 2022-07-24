حظك اليوم برج الحوت الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الحوت من الشخصيات العاطفية والرومانسية، وطيبة القلب التي تتحكم فيها العاطفة أكثر من العقل، التي تجعلهم يتأثرون بمشاكل الآخرين بشكل كبير، وقد يتورطون في المشاكل، ومع ذلك لا يمكنهم التخلص من تلك العادة.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج وتأثيرها على حالة الإنسان، لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنه ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر معاكسان.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.