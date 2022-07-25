حظك اليوم برج الميزان الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة على الجانب المالي والمهني وكذلك الأصدقاء والعواطف ينتظرها اليوم مولود برج الميزان وفق توقعات حظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على صعيد العاطفة والمهنة والصحة لهذا المولود الذي يحمل الكثير من الصفات الحميدة، من بينها أنه شخص ناجح في حياته العاطفية، حيث يستمع بشكل جيد لمن حوله، مما يجعل الجميع يحب أن يحكي له.

كما أن هذا مولود برج الميزان يشتهر بامتلاكه عقلًا منطقيًا، إلى جانب أنه يتمكن من مغازلة شريك حياته ويجعله سعيدًا طول الوقت، ومن بين المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج الفنان ويل سميث الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، والفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي.

واليوم الاثنين 25 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج الميزان، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

مهنيا وماليا اليوم مولود الميزان، القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا، فاليوم الاثنين رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق، وتتمتع بقدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.