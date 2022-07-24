خروج رئيس حي الأميرية من المستشفى بعد الاعتداء عليه: أمارس عملي بشكل طبيعي

قال اللواء محمد الغزاوي، رئيس حي الأميرية، إنه بصحة جيدة، ومارس عمله بشكل طبيعي بعد تعرضه لواقعة اعتداء.

وأضاف رئيس الحي لـ«الوطن»، قائلا، «لا أعرف من قام بالاعتداء علي صباح اليوم، حيث تمت الواقعة أثناء دخولي الحي لأداء عملي، والحمد لله على كل شيء، وتوجهت إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، وأجريت لي الأشاعات، وخياطة عدد من الغرز، وأشكر كل من اطمئن علي، وأقول لهم أنا حاليا في مكتبي، وأقوم بواجبي بشكل عادي، وأقوم بتنفيذ القانون».

متابعة العمل بشكل طبيعي

وأشار رئيس حي الأميرية إلى أنه جاء لتنفيذ القانون وخدمة المواطنين في إطار توجهات الدولة ومحافظة القاهرة، مؤكدا أن الجهات المختصة تجري حاليا التحقيقات والتحريات لمعرفة الجاني، وتحديد ملابسات واقعة الاعتداء.

وقال: «أنا لا أخاف ولا أخشى إلا الله تعالى، والأعمال تسير بشكل طبيعي داخل نطاق الحي».

واقعة اعتداء سابقة

يذكر أنه في 31 مايو الماضي، تعرض اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس السابق بالقاهرة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة حاليا، للاعتداء على يد 3 أفراد، بسبب تنفيذه قرار إزالة لعقار مخالف مكون من 3 طوابق مملوك لأحدهم في عين شمس، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى المحاكمة، وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، بالحبس 7 سنوات مع الشغل للمتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.