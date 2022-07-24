تعرف على أسعار 7 سيارات جديدة موفرة للبنزين.. تبدأ من 254 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:53 م | الأحد 24 يوليو 2022
أسعار السيارات الجديدة - صورة تعبيرية
شهد سوق السيارات الجديدة ركودا في حالة البيع والشراء بسبب أزمة التضخم في الأسعار العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
يقول عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات في العالم يشهد تغيرات في الأسعار لعدة أسباب، أهمها أزمة الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة من قبل البنوك المركزية والبنك الفيدرالي الأمريكي.
سوق السيارات
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن السبب الثالث في تذبذب أسعار السيارات هو مواجهة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق بين الدول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل، بالإضافة إلى تخفيض عمليات إنتاج السيارات في المصانع العالمية.
أسعار السيارات الجديدة اليوم
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة موديل 2021 و2022، التي تتميز بقوة محرك أقل من 1600 CC، ومن ثم تساعد على توفير البنزين، وجاءت كالتالي:
سوزوكي بالينو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.000 جنيها
فيات فيورينو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / OMBI CGN 1400 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.900 جنيها
سوزوكي سياز 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / GLX 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.900 جنيها
بي واي دي F3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / جميع الكماليات 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 259.500 جنيها
فيات دوبلو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / CARGO SWB HIGH 1400 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 259.900 جنيها
شيري أريزو 5 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / هاي لاين 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 260.000 جنيها
شيفروليه أوبترا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: اتوماتيك / Luxury 1500 CC
السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 270.500 جنيها