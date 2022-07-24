تعرف على أسعار 7 سيارات جديدة موفرة للبنزين.. تبدأ من 254 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة ركودا في حالة البيع والشراء بسبب أزمة التضخم في الأسعار العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

يقول عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات في العالم يشهد تغيرات في الأسعار لعدة أسباب، أهمها أزمة الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى رفع قيمة الفائدة من قبل البنوك المركزية والبنك الفيدرالي الأمريكي.

سوق السيارات

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن السبب الثالث في تذبذب أسعار السيارات هو مواجهة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق بين الدول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل، بالإضافة إلى تخفيض عمليات إنتاج السيارات في المصانع العالمية.

أسعار السيارات الجديدة اليوم

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة موديل 2021 و2022، التي تتميز بقوة محرك أقل من 1600 CC، ومن ثم تساعد على توفير البنزين، وجاءت كالتالي:

سوزوكي بالينو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.000 جنيها

فيات فيورينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / OMBI CGN 1400 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.900 جنيها

سوزوكي سياز 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / GLX 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 254.900 جنيها

بي واي دي F3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / جميع الكماليات 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 259.500 جنيها

فيات دوبلو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / CARGO SWB HIGH 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 259.900 جنيها

شيري أريزو 5 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أتوماتيك / هاي لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 260.000 جنيها

شيفروليه أوبترا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: اتوماتيك / Luxury 1500 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 270.500 جنيها