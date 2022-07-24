تعرف على أماكن الجامعات الأهلية.. الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، أنه سيتم إجراء اختبارات القبول للجولة الثالثة للجامعات الأهلية، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 وما يعادها من شهادات 1 أغسطس المقبل، موضحاً أن اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق بالكليات، لافتا إلى أن أماكن الجامعات الأهلية الأربعة يختلف عن الجامعات الأهلية الجديدة الجاري تنفيذها وتكون منبثقة من الجامعات الحكومية، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأن الاختبارات التي جرت حتى الآن.

أماكن الجامعات الأهلية

وأكد المشرف على قطاع الجامعات الأهلية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والملك سلمان والمنصورة» للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وأنه سيتم الكشف عنها عقب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، لافتا إلى الجامعات تشهد العام المقبل إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أماكن الجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

** جامعة الجلالة

- مدينة الجلالة طريق العين السخنة القاهرة، وتتبع مدينة الجلالة نطاق محافظة السويس

** جامعة المنصورة الجديدة

- تقع الجامعة بمدينة جمصه التابعة لمحافظة الدقهلية

** جامعة العلمين الدولية

- تقع الجامعة بمنطقة الساحل الشمالي بمدينة العلمين التابعة لمحافظة مرسي مطروح

** جامعة الملك سلمان

- تقع الجامعة في محافظة جنوب سيناء، ولها 3 فروع بـ3 مراكز ومدن وهي «شرم الشيخ - الطور - رأس سدر».