رابط تقديم الجامعات الأهلية.. تعرف على موعد اختبارات القبول 2022

تبدأ وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، في 1 أغسطس المقبل إجراء أولى جولات اختبارات القبول للجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، لطلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا للالتحاق بمختلف الكليات للعام الجامعي المقبل، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك انطلاق الجولة الثالثة لاختبارات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك للطلاب الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على رابط تقديم الجامعات الأهلية الجديدة 2022.

رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ إجراء اختبارات القبول يوم الإثنين من كل أسبوع بدءاً من شهر أغسطس المقبل، على أن يتمّ الكشف عن نتائج التنسيق للطلاب الذين امتحنوا اختبارات القبول واجتازوها كل خميس من كل أسبوع وذلك عبر رابط تقديم الجامعات الأهلية 2022.

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022

ومن جهته، أكّد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة أنهت كل الاستعدادات لاختبارات القبول وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ الجامعة جهزت جميع البرامج لإتاحتها أمام الطلاب خلال الفترة المقبلة أبزرها برامج العمارة البيئية وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة تطوير المنتج، وإدارة وتسويق المنسوجات والملابس.

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات الحكومية استعدادتها لاختبارات القدرات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتبدأ اختبارات القدرات 2022 غدًا للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.