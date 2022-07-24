حيل فيسبوك لمراقبة مستخدميه.. تعرف على طرق الهروب منها

يعرف تطبيق فيسبوك الكثير من المعلومات عن المستخدمين له بشكل لم نكن نعلم عنه شيئًا من قبل، حيث يتتبع التطبيق موقعك واهتماماتك وغير ذلك الكثير من أجل استهدافك بالإعلانات.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هناك الكثير من البيانات التي تخزنها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة عن المستخدمين متاحة لعرضها في إعدادات ملفك الشخصي، فمع القليل من البحث حول الأشياء يمكن أن يكتشف كل أنواع الأشياء المقلقة التي يعرفها «فيسبوك» حيث يراقبك التطبيق في صمت.

«فيسبوك» يحدد مكانك ويتتبعك

وأشار «ذا صن» أن سجل الموقع هو سجل يومي مثير للجدل حيث تم تسجيلك بواسطة تطبيقات Facebook على iOS وAndroid، حيث يتم تخزين البيانات على خريطة رقمية يمكن عرضها من خلال إعدادات Facebook الخاصة بك، حيث يتم عرض المتاجر والشركات الأخرى التي يعتقد Facebook أنك قمت بزيارتها، بالإضافة إلى الفترات التي يُعتقد أنك كنت فيها في حالة تنقل.

ويمكن إيقاف تشغيل الإعداد من خلال موقع الويب والتطبيقات الخاصة بـFacebook ولديك خيار حذف سجل المواقع الخاص بك من الإعدادات إذا كنت ترغب في ذلك، ومن بين أشياء أخرى، يستخدم Facebook إحداثيات GPS الخاصة بك لتخصيص الإعلانات التي يعرضها لك بشكل أفضل.

يتم مسح سجل المواقع بواسطة Facebook كجزء من إصلاح شامل للخصوصية ، ولكن لا يزال بإمكانك عرض السجل الخاص بك حتى 1 أغسطس 2022.

ويعتقد Facebook أنه يعرفك أكثر مما تعرفه عن نفسك، فالإعلانات المستهدفة هي عمل تجاري كبير لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يعتمدون على مستخدمين مثلك لاستخراج التفاصيل الأكثر خصوصية، والتي تُستخدم بعد ذلك لمعرفة ما قد ترغب في شرائه، ومن ثم يدفع المسوقون مقابل الإعلانات التي تعرض المنتجات المصممة بدقة والتي تظهر على خلاصتك كما لو كان ذلك عن طريق السحر، مما يلبي رغبات لم تدركها حتى.

طريق لتعطيل هذه الخاصية

ولكن هناك طريقة بسيطة لتعطيل هذه العملية المخيفة قليلاً - باتباع هذه الخطوات البسيطة في متصفح سطح المكتب، قم بتحميل فيسبوك وانقر فوق صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، وانقر فوق الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات، واضغط على الإعلانات ثم انقر على موضوعات الإعلان وسترى صفحة تعرض ما يعتقد Facebook أنه اهتماماتك. احذفها وأضف المزيد كما يحلو لك.

ويعرف فيسبوك ما المواقع التي تزورها من خلال ملفات تعريف الارتباط، وهي عبارة عن أجزاء نصية صغيرة تُستخدم لتخزين المعلومات على متصفحات الويب، يستخدمها Facebook لتتبع نشاطك عبر الويب - وليس فقط على Facebook أو الخدمات المملوكة لـFacebook مثل Instagram.

وتساعد هذه الملفات فيسبوك على تصميم الإعلانات التي تراها على نظامها الأساسي بناءً على إبداءات الإعجاب والاهتمامات، وذلك لأن ملفات تعريف الارتباط يمكنها تخزين البيانات على كل شيء بدءً من سجل التصفح الخاص بك إلى مقدار الوقت الذي تقضيه على موقع الويب - وحتى العناصر الموجودة في سلة التسوق الخاصة بك.

ويحتفظ Facebook بقائمة من مواقع الويب التي يعرف أنك قمت بزيارتها في سجل لما يسميه «نشاطك خارج Facebook»، ففي متصفح سطح المكتب، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن من Facebook، وحدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق الخصوصية في القائمة اليسرى، انقر فوق معلومات Facebook الخاصة بك على اليسار، انقر فوق نشاط خارج Facebook للمراجعة، ومن هنا، يمكنك أيضًا النقر فوق النشاط الأخير للحصول على مزيد من المعلومات، فمن هذه القائمة، يمكنك اختيار مسح سجل نشاطك وإيقاف Facebook من تتبعك عبر مواقع ويب محددة.