فيسبوك تحذر من سرقة المستخدمين بسبب التسوق من خلال التطبيق

حذر تطبيق فيسبوك المستخدمين مما يجب البحث عنه عند شراء أشياء من منصته Marketplace بسبب مخاوف بشأن عمليات الاحتيال التي قد تزداد في الوقت الحالي.

بدأ Facebook Marketplace في العمل منذ عام 2016

وبدأ Facebook Marketplace في العمل منذ عام 2016، ما يسمح للأشخاص بشراء وبيع أي شيء تقريبًا دون أي رسوم، ولكنها تأتي مع مخاطر.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن هناك تقارير مقلقة عن استخدام المنصة لقتل مشترين مطمئنين وسرقتهم، ووفقًا لإرشادات Facebook الخاصة، يجب أن تكون على دراية لكل من البائعين والمشترين، كما حذروا من أن البائعين المحتالين «سيرسلون لك عن قصد شيئًا يختلف كثيرًا عما دفعته مقابل».

فعلى سبيل المثال، شخص يبيع لك سلعة من خلال فيسبوك وتكون مستعملة قام بإدراجها على أنها جديدة، وعلامة أخرى هي شخص يدعي أنه أرسل المنتج إليك، عندما لم يفعل ذلك، وإذا كنت بائعًا، فإن المخاطر التي تحتاج إلى البحث عنها من المشترين المخادعين تشمل طلباتك لإرسال العناصر قبل استلام الأموال، وعلامة حمراء أخرى هي قيام شخص بالإبلاغ عن معاملته على أنها عملية احتيال بعد استلام العنصر منك، والمشتري الذي يدعي أنه لم يستلم الطلب منك أبدًا عندما فعل ذلك، يعد أيضًا علامة سيئة.

وتقدم الشبكة الاجتماعية أيضًا نصائح حول الوقت الذي تبدو فيه القائمة غير نزيهة أو مزيفة، لذا كن على دراية بالسعر المنخفض المريب، فقد يكون سعرًا مزيفًا، ويجب أن تفكر مرة أخرى إذا كانت القائمة تشجعك على الاتصال بالبائع خارج Marketplace أيضًا.