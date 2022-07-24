مصرع طالب وإصابة اثنين في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

لقي طالب مصرعه فيما أصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب دراجة بخارية بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نقل المتوفى والمصابين لمستشفى العدوة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة العدوة بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية في قرية صفانية بشمال المحافظة، وأسفر الحادث عن مصرع «ا. ص ع»، وإصابة «ع. ح»، و«ح، ا»، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى العدوة، فيما نُقل المصابون لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة طفل صدمته سيارة ملاكي

وشهد مركز العدوة في أقصي شمال المنيا، أمس، إصابة طفل دهسته سيارة، حيث ورد لعمليات النجدة بلاغ من قسم العدوة يتضمن إصابة طفل عمره 7 سنوات في حادث سيارة ملاكي بقرية البسقلون.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطفل محمد أسامة، 7 سنوات، بأحد شوارع قرية البسلقون في غرب مركز العدوة، وأثناء عبوره للطريق صدمته سيارة ملاكي ثم فر قائدها هاربا، وأسفر الحادث عن إصابة الطفل بجروح وكدمات وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتحري وتحديد وضبط قائد السيارة الهارب، والتحفظ علي المركبة تحت تصرفها.

وشهدت المنيا الجمعة الماضية حادثين منفصلين، حيث وقع الأول أعلي محور سمالوط بشمال المحافظة إثر إصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بسيارة ميكروباص أجرة من الخلف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات وجميعهم من قرية شوشة بغرب مركز سمالوط.