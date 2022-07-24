ضبط 161 قطعة سلاح و173 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري بحوزة 132 متهما، وتنفيذ 88802 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 173 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 13,256 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,274 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,996 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 673 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 574 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 530 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 62 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر فرجينيا وزنت 50 جراما، و1973 قرصا مخدرا.

ضبط 24377 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 30 متهما هاربا، وضبط 14 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وضبط 24377 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 11 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بحوزة 14 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7281 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط هارب بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بالفيوم، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل، يتردد على أحد أقاربه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة خشية ضبطه، وتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

أسلحة نارية في البحيرة

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد الأشخاص – سيدة - مقيمان بمحافظة البحيرة حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة الأول بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزتهما بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار – طبنجة مُبلغ بسرقتها وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام «أول الشيخ زايد - الأهرام - أول أكتوبر - الطالبية - بولاق الدكرور» بالجيزة، والبساتين بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم اسهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها وعددها 7.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقود سيارته على الطريق الزراعي بأسيوط برعونة، بينما يجلس مرافقو على نوافذ السيارة ويؤدوم حركات استعراضية، ما يعرض حياة المواطنين من مرتادي الطريق للخطر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليه ومرافقيه، ووبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.