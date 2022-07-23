حظك اليوم برج العقرب السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن الحقوق تكشفها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، بالنسبة لمولود برج العقرب، فاليوم هناك سحرًا وجاذبية ولكن عليك أن تحافظ على حقوقك وتنتبه لها حتى لا تخسر على الجانب المهني.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير ممن ينتمون لـ برج العقرب من بينهم الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

واليوم السبت 23 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج العقرب حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج العقرب وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستويين العلمي والمهني، أن القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدًا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، عن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، أنه رغم الضغوط، فينوس في منزل الحظ يمنحك سحرًا وجاذبية ويساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.