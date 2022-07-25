درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-7-2022 في مصر.. تصل لـ43

كشفت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري، على جميع انحاء الجمهورية، حيث حذرت من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على جميع المحافظات.

وأوضحت الأرصاد، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة، ورطبا على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب البلاد، ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، نهارا معتدل ولطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة ن خلال ساعات النهار، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 33 - 24

وادي النطرون 36 - 24

طنطا 36 - 25

شبين الكوم 36 - 25

دمنهور 36 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31- 23

السلوم 32 - 23

سيوة 37 - 25

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 24

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36- 24

الإسماعيلية 38- 25

السويس 37 - 25

العريش 33- 24

رفح 33- 23

رأس سدر 38- 25

نخل 36 - 20

نويبع 37 - 26

طابا 36 - 25

كاترين 33- 19

الطور 35 - 26

شرم الشيخ 39 - 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39- 25

قنا 42- 26

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 28

إدفو 43- 28

أبو سمبل 43- 26

الوادي الجديد 42- 27

شلاتين 38- 26

أبو رماد 37- 26

حلايب 36 - 27

رأس حدربة 35 - 28