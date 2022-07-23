حالة الطقس غدا الأحد 24-7-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأحد

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأكدت، أن الأحد سيشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون حالة الطقس به من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الأحد 24 يوليو 2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على عدد من محافظات الجمهورية، فمن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والمحسوسة 39، وفي السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في جنوب سيناء 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.