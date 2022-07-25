«نادر» يطالب بنشوز زوجته بعد 8 أشهر: «سافرت مع صحابها من ورايا في العيد»

«بتقولي أنت دقه قديمة، وكان بيننا مشاكل علشان هي عاوزة تعيش حياتها بطريقتها»، هكذا نسج «نادر. د»، 32 سنة، دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته العشرينية، بعد أن يأس من تغيير طبعها المتحرر الذي يخالف عاداته وتقاليده، وأنها ترغب في عيش حياتها كفتاة عزباء ولم تهتم لرأيه، وفقًا لحديثة مع «الوطن».

دعوى نشوز بعد 8 أشهر

كان يعتقد أنه عندما يتزوج من الفتاة التي وقع في حبها، ستكون حياته مستقرة وسعيدة، لأن علاقاتهم سيعمها التفاهم، وأنه رفض العديد من الفتيات التي رشحتهم له والدته، من أجل الزواج منها وتحدي العادات والتقاليد وراهن عليها مع أهله أنه سيجعلها تتطبع بطباعهم، ليجد نفسه يقف داخل محكمة الأسرة بعد 8 أشهر من زواجه.

عائلته رفضت الزيجة

حكى «نادر» تفاصيل تعرفه على زوجته، وقال إنه قابلها عن طريق أصدقائه وبعد إعجابه بها، عرف أنها أصغر منه بكثير، لكنه لاحظ أنها تبادله الاهتمام، وبدأ يتعرف عليه وقابلته مشكلة أنها تعيش حياتها بطريقة مخالفة لعاداته وتقاليده، لكنه اعتقد أنها ستغير من نمط حياتها كما وعدته، وطلب من عائلته خطبتها وبعد عدة مشكلات وافقوا وتمت الخطبة، وبدأ يلاحظ أنها تتأقلم على حياته، وبعد عامين كانوا انتهوا من تجهيزات الشقة، وتمت الزيجة.

نادر: في العيد صحيت لقتها مسافره

«بعد الجواز حصلت بيننا مشاكل كتيرة بسبب أسلوب حياتها، وبقيت تعند معايا وبقيت مش حابة حياة المتجوزين، وبتتهمني إني عايز أحبسها، وكل يوم عايزة تخرج ومش بتهتم بالبيت أو حتي بيا، ولما أطلب منها أي حاجة بتسيب البيت، وبعد ما سافرنا شهر العسل اللي اختارته، طلبت مني نسافر في العيد وقولتلها إني مش هعرف أخد أجازة من الشغل، ووعدتها إني هفسحها هنا، وفي العيد صحيت لقيتها مسافرة مع صحباتها من غير ما تستأذنني»، حسب حديث الزوج.

رفضت إنذار الطاعة

تشاجر الزوج معها وطلب منها العودة في الحال لكنها تعندت معه، فسافر لها وأعادها معه فتركت المنزل، ورفضت العودة وإنذار الطاعة من على يد المحضر، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 906 أحوال شخصية.