«التعليم»: تدريس مناهج الجدارات بالمدارس الفنية في 850 مدرسة العام المقبل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق المناهج الجديدة «الجدارات» في المدارس الفنية، خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023 في 850 مدرسة على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعميم المناهج المتطورة في التعليم الفني على مختلف المدارس.

الجدارات تعتمد على الشق العملي في التدريس

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ المناهج المتطورة سيكون لها طريقة تدريس خاصة، إضافة إلى تقييم حديث، إذ تكون المهارات التي اكتسبها الطالب هي المعيار الأهم في النجاح، لافتا إلى أنَّ أغلب فترات الدراسة ستكون عملية وليست نظرية، باعتبار أن الجدارات تعتمد بشكل أكبر على الشق العملي في التدريس، ما يستدعي زيادة الخامات المطلوبة في المدارس لتدريب الطلاب على الشق العملي في الدراسة.

مدارس تطبق البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات الفنية

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ المدارس التي تطبق البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات تعتمد علي منهج «Curriculum» وهو عبارة عن وحدات دراسية، تغطي كوحدة مجموعة جدارات معينة.

وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي، طريقة التقييم «Assessment» يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس اًنظري، مشيراً إلى أنَّ التقييم النهائي في الدبلوم سيتم تقييم ملفات أدلة الطالب من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج، وخارجيا، ويوجد نظام جودة (للتحقق Verification) من قرارات التقييم داخلياً أو خارجياً.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّه يُمنح للطالب شهادة دبلوم للخريجي الذي أتمّ بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج، واجتاز التقييم النهائي للبرنامج شهادة الدبلوم يمكن التنسيق بها بالجامعات، ويمنح الطالب شهادة الجدارات، تشمل جميع الجدارات التي اجتازها بالبرنامج الدراسي يمكن الالتحاق بها بسوق العمل.