المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل لامتحان القدرات بكلية الفنون بجامعة المنيا

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تفاصيل التقدم لامتحان القدرات لتأهيل طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية في العام الدراسي المقبل 2022- 2023، كما أعلنت خطوات التسجيل في الاختبارات عن طريق التنسيق الالكتروني.

المستندات المطلوبة لامتحان القدرات

- بطاقة التسجيل من موقع التنسيق.

- رقم الجلوس وصورة رقم الجلوس.

- صورة شخصية لكل اختبار.

- إيصال فوري بتسديد رسوم الاختبار.

- صور الرقم القومي.

خطوات التسجيل لامتحان القدرات

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني، ثم يدخل إلى موقع تسجيل اختبارات القدرات.

- يقوم الطالب ببدء تسجيل القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس على الرابط من هنــــا

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة).

-تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة.

- يقوم الطالب بتحديد نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم أن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

مدة اختبار القدرات

وأشار بيان كلية الفنون بالمنيا، إلى أنه بالنسبة لاختبار القدرات مكون من جزئين اختبار معرفى لمدة ساعة اختيار من متعدد وصح وخطأ اختبار رسم وابتكار لمدة 150 دقيقة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد التسجيل في اختبارات القدرات للطلاب، موضحة أنه ومن المقرر فتح باب التسجيل عبر الموقع الخاص بالتنسيق غدا الاثنين وحتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس.