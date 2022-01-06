كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد الميلاد والمحافظ يهنئ بابا الإسكندرية

تستعد كنائس الأقصر في جميع مراكزها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الخميس الموافق 6 من يناير، بحضور الإخوة الأقباط من السيدات والرجال وحتى الأطفال، فضلا عن استعدادها الكامل لاستقبال جميع الضيوف المهنئين بعيد الميلاد، ومن المقرر أن حيث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ومدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة، كنائس الأقصر وعلى رأسها كنيسة السيدة مريم العذراء بوسط مدينة الأقصر لتهنئة الأقباط بالعيد.

المحافظ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

وقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع قيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث بعث المحافظ برقية تهنئة لبابا الإسكندرية بمناسبة العيد.

نص برقية تهنئة المحافظ للبابا

وجاء نص البرقية التي بعث بها المحافظ لبابا الإسكندرية كالتالي: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وتحتفل كنائس جميع محافظات الجمهورية بعيد الميلاد المجيد، حيث يقام قداس عيد الميلاد بداية من مساء اليوم وتحديدا في العاشرة مساء فيما تتفاوت مواعيد بدء القداس داخل بعض الكنائس الأخرى.