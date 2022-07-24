ارتفاع «البيتكوين» إلى أكثر من 22 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار البيتكوين بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، إذ وصلت إلى 22 ألفًا و749 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 147 دولارًا بنسبة 0.65%، إذ يأتي ذلك عقب انخفاض سعرها خلال العام الماضي، بنسبة 35.76%، وفق مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونومي».

وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يتم تسعير عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي، عند 20،499.6 بحلول نهاية هذا الربع و 14،998.8.

السعر الأصلي قبل الانخفاض يستغرق وقتًا أطول

ويعتقد فلوريان جروميس، العضو المنتدب لشركة الاستشارات الاستثمارية Midas Touch Consulting، أنه على الرغم من المكاسب الطفيفة التي حققتها البيتكوين، فإن الاتجاه الصعودي، لترجع إلى السعر الأصلي لها قبل الانخفاض سيستغرق وقتًا أطول.

وأضاف خلال مقابلة مع Kitco News، أن جميع المؤشرات ومعنويات الأسواق، تشير إلى أن Bitcoin في طريقها إلى ارتفاع مريح في الصيف، ومن المرجح أن تصل إلى 35 ألف دولار، مع التأكيد على أن البير ماركت للعملات الرقمية لم ينته بعد.

انخفاض كبير في قيمة «بيتكوين»

وشهدت الفترة الماضية، انخفاضا كبيرا في قيمة العملة المشفرة الاكثر شهرة «بيتكوين»، انخفاضا كبيرا حيث وصلت إلى 17 ألفًا و700 دولار.

وارتفعت البيتكوين إلى 24000 دولار لفترة وجيزة يوم الأربعاء الماضي، وعقب ذلك عادت (BTC) مره أخرى إلى المنطقة الحمراء مجددًا، حيث انخفض سعر العملة المشفرة الرائدة إلى ما دون 23000 دولار.

جاءت أحدث حركة سعرية في أعقاب إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla أنها باعت 75% من مخزون البيتكوين الخاص بها، بقيمة حوالي 936 مليون دولار، وإعلان البنك المركزي الأوروبي (ECB) أن أسعار الفائدة سترتفع بنسبة تصل إلى 0.5%.