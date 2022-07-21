تشميع أكاديمية تدريب غير مرخصة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المحلات التجارية والمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، ومتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

غلق وتشميع أكاديمية تدريب غير مرخصة ببني سويف

تمكنت الحملة، التي قادها أحمد مصطفى دهشان، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من غلق وتشميع مركز تدريب «أكاديمية» لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة، تمريض ومحاسبة وغيرها، بدون ترخيص من الجهات المختصة، متخذاً من السلوك الخادع والإعلان المضلل لكونه معهدا لإيهام الناس بمشروعية عمله انتقاصاً من الحقوق التي كفلها لهم القانون.

غلق معمل تحاليل طبية بدون ترخيص في بني سويف

كما جرى غلق معمل تحاليل طبية بدون ترخيص، فضلا عن مخالفة المعمل لقانون حماية المستهلك بعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى انتقاصا من الحقوق التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.

3 محاضر ضد منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

وحررت الحملة التي شارك فيها مباحث التموين من تحرير 3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، و 8 محاضر جنح صحية تنوعت ما بين عدم الإلتزام باشتراطات النظافة العامة، وعدم حمل شهادات صحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.