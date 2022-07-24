أسعار النفط العالمية تواصل خسائرها خلال الأسبوع الماضي

واصلت أسعار النفط العالمية من خام برنت العالمي خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط حول مستوى 95 دولارًا للبرميل، متأثرًا بالمخاوف المستمرة من ركود عالمي يضعف الطلب، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونومي».

ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة

وأشارت البيانات الحكومية إلى ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة موسم القيادة في الصيف، مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ما أثار مخاوف التباطؤ، وكان وضع حد أدنى للأسعار مخاوف من مزيد من اضطرابات العرض في سوق ضيقة بالفعل.

ويعمل الغرب على خطة لفرض سقف لسعر الخام الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، وعلاوة على ذلك، فشل بايدن في الحصول على تعهد من الزعماء العرب هذا الأسبوع بضخ مزيد من النفط على الرغم من أن مبعوثا أمريكيا كبيرا للطاقة يشير إلى الثقة في أن المنتجين الرئيسيين لديهم طاقة فائضة، ومن المرجح أن يعززوا الإمدادات، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار بسبب التخبط وعدم الطلب.

وأشارت المؤشرات إلى أنه من المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 98.36 دولار أمريكي للبرميل الواحد بنهاية هذا الربع ، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 110.19 في غضون 12 شهرًا.

وتاريخياً، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008، وتؤثر أسعار النفط العالمية على الكثير من الدول التي تعتمد عليه في اقتصادها، وانخفضت أسعاره خلال فترة تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بسبب غلق معظم دول العالم.