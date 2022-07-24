بالأسماء.. إصابة 9 بتسمم غذائي إثر تناولهم عصير في الساحل الشمالي

أصيب 9 أشخاص بتسمم إثر تناولهم عصير في أحد المحال أمام قرية مارينا الساحل الشمالي، وانتقلت سيارات الإسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين التخصصي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات المصابين بالتسمم

واستقبلت مستشفى العلمين التخصصي، منذ قليل، جميع المصابين بالتسمم عقب تناولهم عصير، وهم أحمد سعيد العرجاوي، 31 سنة، ويقيم في كفر الشيخ، ومحمد عباس عبدالرؤوف، 24 سنة، ويقيم في البحيرة، ومحمد مرعي السيد، 31 سنة، من كفر الشيخ، ومديح فهيم مسعد، 21 سنة، ويقيم في كفر الشيخ، ومحمد محمود إبراهيم، 26 سنة، ويقيم في سوهاج، ومصطفى بدر الدين أحمد، 21 سنة، ويقيم في البحيرة، ومحمد نبيل عمر، 24 سنة، ويقيم في البحيرة، ومحمد مدحت سعد، 21 سنة، ومقيم في كفر الشيخ.

آلام شديدة في البطن

وبتوقيع الكشف عليهم تبين أنهم يعانون من آلام شديدة في المعدة نتيجة تعرضهم للتسمم الغذائي.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وجاري فحص الحادث والتعرف على أسباب وملابسات وقوعه، ورفع تقرير بالواقعة إلى جهات التحقيق.