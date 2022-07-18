تجديد حبس بائعة سمك وابنتها 45 يوما في واقعة تسمم 67 شخصا بالشرقية

قررت محكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس بائعة سمك متجولة وابنتها، في واقعة إصابة 67 شخصًا باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة سمك قاموا بشرائها منهما، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

نقل المصابين للمستشفى وخروجهم بعد تلقي العلاج

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم ومركز شرطة الإبراهيمية، إشارة باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي، 67 شخصًا مصابين بأعراض اشتباه تسمم «إعياء وقيء وإسهال»، وأشاروا إلى أنهم شعروا بهذه الأعراض بعد تناولهم وجبة سمك قاموا بشرائها من إحدى البائعات المتجولات وابنتها أثناء تسوقهم من سوق شعبي بمدينة ديرب نجم، واتهموا البائعة وابنتها بالتسبب في إصابتهم بهذه الأعراض.

الاستماع لأقوال المصابين وتحرير محضر بالواقعة

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مستشفى ديرب نجم والإبراهيمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، والاستماع لأقوال المصابين وتم تحرير المحاضر اللازمة والتي تضمنت أقوال المصابين بالإضافة لأقوال الأطباء المعالجين.

القبض على بائعة السمك وابنتها

وفي وقت لاحق تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان البائعة وابنتها بمركز الإبراهيمية، وألقت الشرطة القبض عليهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم تقرر عرضهما على المحكمة المختصة التي قررت تجديد حبسهما 15 يوما، ثم التجديد 45 يوما.