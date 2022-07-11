خروج جميع المصابين بحالات تسمم بعد تماثلهم للشفاء في نجع حمادي

أعلنت مديرية الصحة في قنا، عن خروج جميع المصابين بحالة تسمم وإعياء شديد من مستشفى نجع حمادي، على خلفية تناولهم وجبات كشرى فاسدة، أسفرت عن تسمم 62 شخصا، ذولك بعد تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن جميع المصابين الذي أصيبوا بحالة اشتباه تسمم غذائي على إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، حالتهم تحسنت وخرجوا جميعا صباح اليوم.

62 مصابا من الأطفال والشباب

وأكد راجي، أنه ورد إخطارا بإصابة 62 شخصا من الأطفال والشباب باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم، وتم نقل الحالات وإجراء التعامل الطبي اللازم مع الحالات.

وأضاف أن الحالات قسمت على مستشفيين، 57 حالة إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهم، و5 حالات مماثلة من أسرة واحدة إلى مستشفى فرشوط المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم أخذ عينات من المصابين وتحليلها، وأخذ عينات أغذية من المحل ومكان التجهيز، بمعرفة فريق طبي من الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

التحفظ على صاحب المطعم

وكانت الجهات المعنية في نجع حمادي بالتعاون مع مديرية التموين والصحة ومباحث التموين، عملت على تشميع فرعي من المطعم الشهير الذي يقدم كشرى للمواطنين، حتي ظهور نتيجة العينات التي تم اخذها، التي سوف تثبت سلامة الأغذية من عدمها، كما تم التحفظ على صاحب هذا المطعم، والتحقيق معه.

وجاء عمليات غلق وتشميع المحل بعد إجماع جميع المصابين تناولهم وجبة كشري من هذا المطعم، مما دفع المسؤولين في المحافظة تشكيل لجنة وتشميع وغلق المحل.