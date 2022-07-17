تسمم 16 طفلا بأسيوط بعد تناول وجبة غذائية في فرح

أصيب 16 طفلًا بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية، في أثناء حضورهم فرح بقرية كوم المنصورة التابعة لمركز أبنوب في أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وعمليات المحافظة بالوحدة المحلية لمركز أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي بواقعة تسمم.

قوات الشرطة بموقع بلاغ التسمم

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوة امنية من ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة.

وبالفحص تبين إصابة 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و9 أعوام، جميعهم نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية بمرور 24 ساعة بأمر الطبيب المشرف عليهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها وانتظار نتيجة التحاليل الطبية التي تبين أسباب إعياء المصابين بحالة التسمم.