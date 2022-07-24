حبس عاملين في قليوب لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار وتصنيع الأسلحة

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية بحبس عاملين، لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز، وذلك في واقعتين منفصلتين.

وتحفظت أجهزة التحقيق على معدات الحفر والتنقيب ومعدات ورشة تصنيع الأسلحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين، وتشكيل لجنة من منطقة الآثار بالقليوبية، لفحص مكان واقعة التنقيب عن الآثار، والتعرف على ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون الآثار من عدمه.

تفاصيل ضبط ورشة سلاح بقليوب

وكانت أجهزة الامن بالقليوبية تمكنت من ضبط صاحب ورشة حدادة بدائرة مركز شرطة قليوب، لممارسته نشاطا إجراميا لتشغيل ورشته في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية «فرد خرطوش»، وأجزاء سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة «الحشيش» ومبلغ مالي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام صاحب ورشة حدادة بدائرة المركز بإدارة ورشته لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز قليوب، وتم مداهمة الورشة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط «أ س ح»، 38 سنة، مالك ورشة حدادة، سبق اتهامه في قضية بلطجة، بإدارة ورشة في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وضبط بحوزته 7 قطع من فرد خرطوش، وأجزاء سلاح ناري، و500 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط عامل آثناء البحث عن الآثار

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي 7 أمتار وبقطر مترين، بحظيرة المنزل، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم التحفظ عليها

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز.

وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتوجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط «ك ح ع»، 39 سنة، عامل، ومقيم دائرة المركز، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزله بمنطقة كوم أشفين دائرة المركز، حيث تبين أن المنزل عبارة عن طابق واحد، ووجد حفر داخل حظيرة المنزل بعمق حوالي 7 أمتار، وبقطر مترين، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.