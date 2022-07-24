«أخصائي خيول بمرتب 75 ألف جنيه».. تفاصيل 12 وظيفة مطلوبة في السعودية

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف خارج مصر وداخلها، توفير عدد من فرص العمل للجنسين في الخارج، بعضها يتطلب خبرة وأخرى بدون، وذلك للعمل في المملكة العربية السعودية، من بينها معلمين ومصممي دعاية وإعلان ومحاسبين وسكرتيرة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالوظائف التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة مدرسين لغة إنجليزية

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 20 .

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27- 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التربية ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500- 5000 ريال سعودي.

وظيفة مصمم دعاية وإعلان

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنتان-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22- 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدرس إنجليزي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس

وظيفة سكرتارية تنفيذية

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مراجعة

اسم الشركة: محاسبون ومراجعون قانونيون.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 1000 ريال سعودي.

وظيفة فني إبواب اوتوماتيكية

اسم الشركة: موسسة إبواب الشرق.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500 - 2500 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 100- 500 ريال سعودي.

وظيفة مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: موسسة أبواب الشرق .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 1500- 2500 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 100- 800 ريال سعودي.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: الحبيب .

مقر التقديم للعمل: الجيزة .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000 - 14000 جنيه مصري.

وظيفة مسوق الكتروني

اسم الشركة: الحبيب .

مقر التقديم للعمل: الجيزة .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة أخصائيي خيول

اسم الشركة: شركه الموارد.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6 .

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 10000- 15000 ريال سعودي، ما يعادل 75482.13 جنيه مصري.

وظيفة أخصائيين حيوانات

اسم الشركة: شركه الموارد .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8 .

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500- 7000 ريال سعودي.