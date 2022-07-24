«تعليم الجيزة» تعلن عن وظائف شاغرة بالمديريات والإدارات التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة عامة من بين شاغلي وظائف التعليم المختلفة لشغل وظيفة (مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات بالمديرية – وموجه أول المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات بالمديرية - مدير مدرسة رسمية لغات ومتميزة للغات).

شروط التقديم في مسابقة مديرية التعليم بالجيزة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان شروط التقديم في مسابقة عامة من بين شاغلي وظائف التعليم المختلفة بمديرية التعليم بالجيزة:-

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب + شهادة أو إجازة التأهيل التربوي أو دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلاً على تقريري الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم بمرتبة كفء.

- أن يكون قد مارس العمل بالفعل في المدارس الرسمية لغات والمتميزة، وعلى دراية كاملة بنظام ورسالة المدارس الرسمية لغات والمتميزة.

- إجادة إحدى اللغات الأجنبية التي يتمّ تدريسها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة.

- توافر مستوي جيد من التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يكون على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى أي جهة أخرى التقدم للوظيفة.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام.

أن يكون حاصلاً علي شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة

- أن يكون حاصلاً على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول (حتى تاريخ التقدم).

- الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

- الإسهامات والإنجازات في مجال الوظيفة الحالية، والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

- أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات، ومدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل.

- أن يكون المتقدم لوظيفة موجه أول المدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات من بين شاغلي وظيفة معلم خبير،

يأتي ذلك بالإضافة إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 مادة 11 ومنها:

* أن يكون من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولى، التي يتمّ تدريسها بالمدرسة.

* أن يكون ممن سبق لهم التدريس لمادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولى التي يتمّ تدريسها بالمدرسة.

* ألا تقل مدة خبرته في مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن 5 سنوات.

* ألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر يتجاوز 5 أيام.

* ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف أو الأمانة.