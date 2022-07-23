«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف في 3 شركات.. الراتب يصل لـ20 ألف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر مجموعة من فرص العمل ضمن مبادرة «توظيف مصر»، والتي أطلقتها بالتعاون مع عدد من الشركات، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسيين داخل القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، شريطة توافر بعض المؤهلات والخبرات، وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف على النحو التالي.

وظائف شركة اتصالات الدولية

وفق وزارة الشباب والرياضة، تبحث شركة اتصالات الدولية عن موظفين لشغل وظيفة مستشار سفر، شريطة أن يكون المتقدم يجيد اللغة الألمانية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، ولديه الخبرة في خدمة العملاء، وأن يكون المستوى في اللغة الألمانية من المستوى B2 حتى C1.

ويتقاضى الموظف راتبا يصل لـ20 ألف جنيه، فضلا عن الحصول على تدريب مدفوع الأجر وتأمين طبي واجتماعي، وللتقدم للوظيفة يمكن ملء النموذج من هنـــا.

وظائف في شركة «جو بايتس»

كما نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة «جو بايتس» لصناعة منتجات اسناكس لموظفين للتعين، للعمل كمندوب مبيعات مواد غذائية (تجزئة)، ومندوب مبيعات مواد غذائية خبرة في مجال البيع، شريكة أن يكون لديه رخصة قيادة (خاصة - مهنية)، أو بدون.

وأوضحت الوزارة أن الوظيفة تتوافر في محافظة الغربية، وذلك بشروط من بينها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وخبرة في مجال المبيعات، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لسن المتقدم 40 سنة.

وأوضحت، أن الراغبين في التقدم للوظيفة يمكنهم ملء الاستمارة من هنــــــا، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنـــا.

وظائف مطاعم «بافلو برجر»

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة «توظيف مصر» عن اليوم التوظيفي المفتوح لمطاعم «بافلو».

ويمكن للراغبين في الحصول على وظائف مساعد مدير مطعم أول (خبرة 3 سنوات على الأقل لنفس الوظيفة)، ومساعد مدير مطعم بدون خبره (مؤهل عالى)، وعضو فريق - كرو مطعم (مؤهل متوسط - خبرة أو بدون خبرة)، التوجه إلى عنوان 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافيه الأربعاء المقبل، الموافق 27 يوليو 2022 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4 مساءًا.

ووضعت الشركة عددا من الشروط، من بينها أن يكون الحد الأقصى للسن 40 سنة لوظيفة مساعد مدير مطعم (خبره)، ومساعد مدير بدون خبرة 35 سنة، و35 سنة لوظيفة عضو فريق، مشيرة إلى أهمية تقديم موقف واضح من التجنيد.

وأوضحت، أن الموظف في حال قبوله سيتقاضى راتبه بحسب الخبرة، وسيتراوح من 3000 إلى 6500 جنيه، مشيرة إلى أنه للتقديم يتم ملء الاستمارة من هنــا أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة.