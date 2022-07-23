وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة» بـ 6300 جنيه.. التفاصيل الكاملة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن وظائف بالقطاع الخاص للشباب الراغبين في العمل الجاد، واليوم تقدم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، بالتنسيق مع مبادرة توظيف مصر، وظائف في شركتي، جو بايتس، مطاعم بافلو برجر.

ضوابط وشروط الوظائف في جو بايتس

«الوطن» تستعرض الوظائف المطروحة للشباب في النقاط التالية :

أولا : شركة جو بايتس - منتجات اسناكس

وتطلب شركة جو بايتس (منتجات اسناكس) للتعيين بها ما يلي:

1- مندوب مبيعات مواد غذائية (تجزئة)

2- مندوب مبيعات مواد غذائية خبرة في مجال البيع - لديه رخصة قيادة (خاصة - مهنية) أو بدون

- مكان العمل: الغربية

الشروط على النحو التالي :

- مؤهل عالٍ أو متوسط

- خبرة في مجال المبيعات

-الحد الأقصى للسن 40 سنة

الحقوق والمميزات

وتشمل الحقوق والمميزات ما يلي :

- راتب مجزٍ

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- عدد يوم إجازة في الأسبوع

- بدل انتقالات

- تأمينات إجتماعي وطبي خاص

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3odyYH1 أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3IQ5atx

ثانيا : مطاعم بافلو برجر

شروط التوظيف في مطاعم بافلو برجر

وتطلب للتعيين بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، ويوم التوظيف المفتوح على النحو التالي :

- مساعد مدير مطعم أول (خبرة 3 سنوات على الأقل لنفس الوظيفة)

2- مساعد مدير مطعم بدون خبرة (مؤهل عالٍ)

3- عضو فريق - كرو مطعم (مؤهل متوسط - خبرة أو بدون خبرة)

-أماكن العمل:

مساعد مدير - عضو فريق (القاهرة - الجيزة - القاهرة الجديدة)

الشروط وللتقديم:

- الحد الأقصى للسن 40 سنة لوظيفة مساعد مدير مطعم (خبرة)

- الحد الأقصى للسن لوظيفة مساعد مدير بدون خبره 35 سنة

- الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة عضو فريق

- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق:

• المرتب على حسب الخبرة من 3000 إلى 6500 جنيه مصري

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تأمينات طبية واجتماعية

• حوافز

*فرص للترقي بعد 6 أشهر

يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4

للتقديم: يرجى ملء الاستمارة أو الحضور إلى مقر الشركة مباشرة على العنوان التالي

https://bit.ly/3IPrJ1r

- للتقديم:

60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافيه

الميعاد : الاربعاء 27 يوليو 2022 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4م

للاستعلام واتس أب / تليفونيا : 01114400518