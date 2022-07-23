«التنظيم والإدارة»: ندرس الإعلان عن وظائف في 39 جهة حكومية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن الجهاز انتهى من دراسة تنفيذ 3471 حُكماً قضائياً متنوعاً، منها 802 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، و535 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، و 176 حكما لصالح موظفين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لـ 13 جهة إدارية

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقرير صادر اليوم عن أهم الجهود التي بذلها الجهاز، خلال شهر يونيه الماضي ، مؤكدا أن التقرير تضمن انتهاء الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد 13 جهة إدارية، جامعات العريش والفيوم والمنيا وديوان عام محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لعدد 10 جهات إدارية منها هيئات الأوقاف و الوطنية للإعلام والتأمين الصحي والقومية للانفاق والمصرية العامة للثروة المعدنية، علاوة على الانتهاء من الدراسة والموافقة على 88 بطاقة وصف وظيفي لعدد 8 جهات منهم 49 بطاقة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، و17 بطاقة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و10 بطاقات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وظائف بوزارات المالية والاتصالات والإسكان والتخطيط

وفيما يتعلق بالوظائف، أكد رئيس الجهاز انه تم الانتهاء من دراسة الإعلان عن بعض الوظائف القيادية في 39 جهة إدارية منها، وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، و معهد بحوث الإلكترونيات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما نشر الجهاز إعلانات عن حاجة 30 جهة إدارية لوظائف على بوابة الوظائف، ومنها حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ 30 ألف معلم مساعد للعمل بالمدارس التابعة للوزارة، في موازنتها للعام المالي 2022 - 2023.