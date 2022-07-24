8 خدمات يقدمها برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.. منها امتلاك أصول إنتاجية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوحدات الإنتاجية التابعة لبرنامج التمكين الاقتصادى «فرصة» والذي يستهدف القادرين على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة والمرفوضين منه، توفر التسويق الجماعي كمنصة لتقاسم الآلات والأجهزة وأدوات الإنتاج والمعدات المشتركة المهنية، كما تركز على ثقافة المشاركة في الإنتاج والتوزيع ومساعدة السيدات لبعضهن البعض إلى جانب تطوير معايير تصنيع المنتجات والوصول إلى الأسواق، والترويج لشركاتها ومنتجاتها.

الوحدة الإنتاجية الجماعية يستفيد منها 20 إلى 50 شخصا

وأكدت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن الوحدة الإنتاجية الجماعية يستفيد منها بشكل مستمر من 20 إلى 50 شخصا، حيث تستهدف الوحدات الإنتاجية قطاعات اقتصادية محددة مثل المنتجات الزراعية والحرف اليدوية والصناعات الإبداعية أو خدمات سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية والصناعية والحرفية والبيئية.

وأشارت إلى أن وحدات الإنتاج المشتركة المرخصة تجعل من السهل الحصول على التراخيص والعمل الرسمي واحترام معايير الجودة، دون الخوف من خطر الإغلاق.

خدمات برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

وأوضحت أن الخدمات التى يقدمها برنامج فرصة تتمثل فيما يلي:

- جلسات رفع الوعي وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال و ثقافة العمل والثقافة المالية.

- فرص التدريب والحصول على وظيفة من خلال وحدة التدريب والتوظيف التابعة للبرنامج.

- فرص امتلاك أصول إنتاجية لبدء نشاط مدر للدخل «مشروع متناهي الصغر».

- فرص الانخراط في وحدات إنتاجية جماعية وسلاسل القيمة.

- إتاحة فرص التدريب بهدف تأسيس مشروع متناهي الصغر والربط مع التمويل متناهي الصغر.

- معلومات حديثة عن فرص التمكين والدخول لسوق العمل والتمويل في بيئة المستفيد.

- جوائز لتكريم الأسر المتحولة من المساعدات إلى الاعتماد على الذات والشركات المبدعة.

- خدمات الدعم الشخصي من خلال المتطوعين والمرشدين في المحافظات.