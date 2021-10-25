طب بيطري إسكندرية تناشد الطلاب سرعة سداد المصروفات بعد زيادتها

ناشدت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، جميع الطلاب بمختلف الفرق الدراسية، بضرورة سداد المصروفات الدراسية سريعاً، بعد زيادة نسبة المصروفات لهذا العام الدراسي بناء على قرار مجلس جامعة الإسكندرية لطلاب الكليات العلمية، حيث طالبت الكلية الطلاب بالدفع عن طريق وسائل الدفع المتاحة سريعاً.

المصروفات الدراسية بكلية الطب البيطري الإسكندرية

وطالبت كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية في بيان لها، جميع طلاب الفرقة الرابعة والخامسة، للعام الدراسي الحالي 2021 -2022، بسرعة سداد المصروفات الدراسية الخاصة بجميع طلاب الفرقتين على نظام mis وطرق سداد الرسوم كالآتي:

التوجه إلى قسم شئون الطلاب بالكلية لسداد الرسوم بالفيزا، أو سداد الطالب الرسوم في: «البريد المصري، أمان، مصاري، بيى، ممكن، سداد ،تمام»، وبعد السداد يتم تسليم الإيصال إلى شئون الطلاب.

تعرف على مصروفات الفرقة الرابعة والخامسة بالطب البيطري

كانت كلية الطب البيطري نشرت مسبقاً جدول المصروفات الدراسية بعد زيادتها لطلاب الفرقتين الرابعة والخامسة حيث تم زيادة المصروفات لهذا العام بناء على قرار مجلس الجامعة، وينطبق القرار على كافة الكليات العلمية ووصلت مصروفات الفرقة الرابعة لطلاب الطب البيطري إلى 1500 جنيه والفرقة الخامسة 1650 جنيها، وطالبت الكليات بسرعة سداد الرسوم خاصة بالتزامن مع الأسبوع الثالث للدراسة داخل أروقة كليات جامعة الإسكندرية، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب.