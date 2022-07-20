انطلاق فعاليات مؤتمر أساسيات سوق العمل في كلية الطب بجامعة الإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر أساسيات سوق العمل بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وينعقد المؤتمر خلال اليومين 20 و21 يوليو 2022، تحت رعاية نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية وكلية الطب والمعهد الوطني للتعليم والتدريب والعلوم ومؤسسة علم للاستشارات العلمية، متضمنًا جلسات علمية متواصلة على مدى اليومين.

ضبط نوعية الخريجين من التعليم المهني

وأكد الدكتور مهندس حسام مرسي، مدير مركز تنمية الموارد البشربة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية ضبط نوعية الخريجين من التعليم المهني وتحسين مخرجاته، من خلال إكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة، وإعادة النظر بالتخصصات المهنية لزيادة فعالية التعليم والتدريب المهني من خلال تطوير مناهج وبرامج وخطط دراسية ومعايير مهنية جديدة، وتحسين إدارة التعليم والتدريب من خلال استحداث مرجعية مهنية واحدة للإشراف عليه، وتحقيق المرونة والتكامل في هذه المناهج والبرامج، وزيادة الاهتمام بالتدريب العملي وتطبيق المهارات.

ربط المهارات بمتطلبات سوق العمل

وأشار الدكتور أحمد فهمي، عضو هيئة التدريس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة علم، أن الاهتمام بالمهن الجديدة ومعرفة آليات سوق العمل والاهتمام بالتدريب المهني مدخلاً في أي استراتيجية للتنمية، وهو المفتاح الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد، والحد من الفقر، وتحسين البيئة ونوعية الحياة والمعيشة، لذلك فإن الإعداد المباشر للعمل هدف رئيسي للتعليم المهني، وذلك من خلال تقديم المعرفة وإكساب المهارات وربط المعرفة بالممارسة باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تدريب الفرد للحياة العملية وتأهيله لها.

وتابع أن ربط المهارات بمتطلبات سوق العمل والحياة معيار لجودة التعليم والتدريب المهني، والذي يرتبط بفرص التشغيل للخريجين واستيعابهم وفق الميزة التنافسية والقدرة على تقديم الإبداعات لتحسين الإنتاج والإنتاجية والتوظيف التطبيقي للمعرفة.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر «التعليم المهني والتدريب بمجال السلامة والصحة المهنية ومجال البترول وإدارة الجودة والحقن المجهري وأطفال الأنابيب والتحاليل الطبية ومجال التغذية العلاجية».